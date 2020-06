[아시아경제 박종일 기자]◆서울 광진구<4급>▲기획경제국장 안찬율 <5급>▲교육지원과장 김용식 ▲기획예산과장 김영미 ▲가로경관과장 이석구 ▲청소과장 현동수 ▲주택과장 박종호 ▲보건정책과장 김성년 ▲구의회사무국 전문위원 유영보 ▲중곡제2동장 김기영 ▲자양제4동장 변민수 ▲화양동장 김건회 ▲지역경제과장 직무대리 이태익 ▲중곡제3동장 직무대리 이정희 ▲구의제3동장 직무대리 지준호

