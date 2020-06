경주시, 여성친화도시 지정 '잰걸음' … 전문가·활동가 손잡고 발대식

조성위원회 14명에 시민참여단 57명 가세

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 29일 시청 알천홀에서 여성친화도시조성위원회 및 시민참여단 발대식을 열었다.

발대식을 통해 여성친화도시 조성 위원회 14명, 시민참여단 57명을 위촉하고 여성친화도시 신규지정을 위한 본격적인 사업추진을 알렸다. 분야별 전문가와 활동가로 구성된 여성친화도시 조성위원회와 공개모집으로 희망자들로 선정된 시민참여단은 여성친화도시 조성에 있어 민관을 연결하는 중추적 역할을 담당하게 된다.

위촉장 수여와 여성친화도시 추진 경과 브리핑에 이어 경북여성정책개발원 최미화 원장이 '여성친화도시라야 미래가 열린다'라는 주제로 강연했다.

여성친화도시는 지역정책과 발전과정에 남녀가 동등하게 참여하는 가운데 그 혜택이 모든 주민에게 고루 돌아가면서 여성의 성장과 안전이 구현되도록 하는 도시를 말한다. 2019년말 현재 전국 92개 시·군·구가 여성친화도시로 지정돼 있다. 경북에서는 포항시(2012), 구미시·경산시(2013), 칠곡군(2015), 김천시(2019) 등 5개 시·군이 차례로 지정됐다.

경주시는 지난해 9월 여성친화도시 조례가 제정된 이후 여성친화도시 조성 중장기 발전 계획 연구 용역을 진행하고 있다. 앞으로 시에 맞는 다양한 여성정책 제안들이 나올 것이란 게 경주시의 설명이다.

주낙영 경주시장은 "경쟁력 있는 미래도시를 만들기 위해서는 지역사회 핵심 구성원인 여성의 참여를 확대하고 여성과 아동의 안전이 보장되는 사회로 만들어야 한다"며 여성친화도시 조성위원회와 시민참여단의 적극적인 참여와 관심을 당부했다.

