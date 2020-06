안철수 “인국공 사태, 청년들이 바라는 건 기회의 평등”

"기성세대로서 죄송…청년 문제 앞장서서 해결할 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 29일 인천국제공항공사(인국공) 보안검색요원 정규직 전환 논란과 관련해 “공정, 정의, 요즘 이 말을 들으면서 절망하는 청년들이 많다”며 “현재 이 사회를 만든 기성세대의 한 사람으로 청년 여러분께 진심으로 죄송하다는 말부터 드리고 싶다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 오후 국회에서 청년 취업준비생들을 만나 “청년 문제만큼은 제가 앞장서서 꼭 해결하고자 한다”며 “이 모임뿐만 아니라 청년들이 요구하는 정의, 공정, 공평을 현실에서 실행할 수 있도록 특위를 구성할 생각”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 이날 간담회 직후 기자들과 만나 “결국 청년들이 바라는 것이 결과의 평등이 아니라 기회의 평등”이라며 “기회와 과정이 공정하기를 바라는 것인데 그렇지 않은 것에 대해 많이 분노하는 것”이라고 지적했다.

안 대표는 “(청년들이) 인국공 단체카톡방 사진이 없었더라도 분노했을 것이라고 했다”며 “(정부·여당에서) 여러 가지 변명을 하는 것 자체가 더욱 분노를 유발하고 있는 것”이라고 밝혔다.

안 대표는 “더 근본적으로 보면 청년들이 취업할 수 있는 좋은 일자리 자체가 너무나 부족하다”며 “중장기적으로 국가에서 해야 할 일을 하면서, 단기적으로는 무엇에 분노하는지를 정확하게 이해하고 정부에서 대책을 세워야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr