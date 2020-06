코스피, 외국인·기관 동반 매도에 '2100선' 붕괴

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인과 기관투자자의 동반 매도에 2100선이 무너졌다. 국내를 비롯해 미국 등 전 세계에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려 조짐이 커지고 있는데 따른 것으로 풀이된다.

29일 코스피는 전거래일 대비 41.17포인트(1.93%) 내린 2093.48으로 장을 마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 30.39포인트(-1.42%) 내린 2104.26에 거래를 시작해 장초반 반등세를 보이다 이내 하락 전환됐다.

국내는 물론 해외에서 코로나19 재확산 조짐이 커지고 있는 점이 반영된 것으로 보인다. 최근 미국에서 코로나19가 다시 번지기 시작하면서 전체 50개 주 가운데 신규 환자가 줄고 있는 곳은 2개주에 불과했다. 특히 일부 주에서는 신규 감염자 급증세에 다시 경제 셧다운을 강화할 준비 중이다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인이 5759억원 순매수하며 지수 하락폭을 줄였다. 반면 외국인과 기관은 각각 2341억원, 3507억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목들 역시 대부분 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,400 전일대비 900 등락률 -1.69% 거래량 17,710,506 전일가 53,300 2020.06.29 15:30 장마감 close (-1.69%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 1,000 등락률 -1.18% 거래량 2,917,765 전일가 84,600 2020.06.29 15:30 장마감 close (-1.18%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 26,000 등락률 -3.21% 거래량 172,407 전일가 810,000 2020.06.29 15:30 장마감 close (-3.21%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 5,000 등락률 -1.86% 거래량 809,468 전일가 269,000 2020.06.29 15:30 장마감 close (-1.86%) 등이 하락했다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 192,000 전일대비 6,500 등락률 -3.27% 거래량 212,324 전일가 198,500 2020.06.29 15:30 장마감 close (-3.27%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,300,000 전일대비 37,000 등락률 -2.77% 거래량 23,959 전일가 1,337,000 2020.06.29 15:30 장마감 close (-2.77%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 7,000 등락률 -2.55% 거래량 771,056 전일가 274,500 2020.06.29 15:30 장마감 close (-2.55%) 등의 하락폭도 컸다.

이날 코스닥 지수 역시 하락했다. 지수는 전일 대비 15.89포인트(2.12%) 내린 734.69를 기록했다. 지수는 6.70포인트(0.89%) 내린 743.88로 개장한 이후 시간이 지날수록 하락폭을 키웠다.

개인이 2221억원 순매수 했으며 외국인과 기관은 각각 881억원, 1242억원 순매도했다.

시가총액 상위종목들 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 115,900 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 1,389,262 전일가 115,400 2020.06.29 15:30 장마감 close (0.43%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 64,500 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 2,019,846 전일가 64,400 2020.06.29 15:30 장마감 close (0.16%) 등을 제외한 대다수 종목이 내림세를 나타냈다. 특히 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 111,100 전일대비 2,600 등락률 -2.29% 거래량 1,972,016 전일가 113,700 2020.06.29 15:30 장마감 close , 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 2,500 등락률 -2.51% 거래량 572,374 전일가 99,500 2020.06.29 15:30 장마감 close , 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 129,100 전일대비 4,500 등락률 -3.37% 거래량 574,674 전일가 133,600 2020.06.29 15:30 장마감 close 등이 2%대 하락했다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 260,400 전일대비 23,600 등락률 -8.31% 거래량 793,995 전일가 284,000 2020.06.29 15:30 장마감 close 의 경우 8.31% 급감세를 보였다.

