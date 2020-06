GC녹십자웰빙 "구절초 추출물, 관절염 개선 효과"

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 11,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 299,868 전일가 11,600 2020.06.29 14:01 장중(20분지연) close 은 건강기능식품 원료로 개발 중인 'GCWB106'(구절초 추출물)의 무릎골관절염 증상과 통증 개선 효과를 확인했다고 29일 밝혔다.

이 인제대학교 서울백병원 정형외과 연구팀과 공동으로 12주에 걸쳐 경증 무릎골관절염으로 진단받은 환자 120명을 대상으로 연구한 결과 통증 평가척도 점수(VAS, 0~100점)가 평균 43점에서 30점으로 약 30% 수준으로 감소하고 무릎골관절염 증상지수(K-WOMAC)도 개선했다.

정규성 인제대학교 서울백병원 정형외과 교수는 "구절초 추출물의 통증 완화와 삶의 질 개선 효과를 확인했다"고 했다. 이어 "특별한 합병증이나 이상 소견도 관찰되지 않았기 때문에 안전성 면에서도 의미 있는 결과"라고 덧붙였다.

은 지난 5월 식약처에 GCWB106의 건강기능식품 개별인정형 기능성 원료 신청을 마쳤다.

한혜정 GC 녹십자웰빙 R&D본부장은 "이번 인체시험결과가 GCWB106의 개별인정형 허가에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "개인별 유전자 차이에 따른 효능과 바이오마커를 확인하는 임상을 진행해 개인맞춤형 건강기능식품을 제공할 예정이며 FDA의 신규식품원료(NDI) 등 해외 인증도 준비하고 있다"고 했다.

