그랜드코리아레저, 지역상권 위해 1억4000만원 선결제

'착한 선 결제' 캠페인 동참

[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 300 등락률 -2.37% 거래량 303,939 전일가 12,650 2020.06.29 14:00 장중(20분지연) close )는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 침체된 지역경제 활성화를 위해 정부가 추진 중인 '착한 선(善)결제' 캠페인에 동참했다고 29일 밝혔다.

착한 선결제 캠페인은 평소 자주 이용하는 음식점과 가게 등 소상공인··자영업 업소에 선결제하고 재방문을 약속하는 착한 소비자 운동이다. GKL은 지난 26일까지 서울과 부산의 3개 세븐럭 사업장과 본사 인근의 음식점 105개소에 약 1억4000만원을 선 결제했다.

GKL 본사 인근에서 음식점을 운영하는 가혜숙 씨는 "코로나19로 손님이 많이 줄었는데 이렇게 도움을 주셔서 큰 힘이 됐다. 정말 감사하다"며 고마움을 표했다.

유태열 GKL 사장은 "코로나19의 장기화로 많은 어려움을 겪고 있는 지역경제를 살리기 위해 착한 선결제 운동에 동참하게 됐다"며 "앞으로도 GKL은 공기업으로서 상생·협력의 사회적 가치를 실현하기 위해 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.

