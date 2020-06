[e공시 눈에 띄네]코스피-26일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 고려개발 고려개발 004200 | 코스피 증권정보 현재가 11,000 전일대비 50 등락률 -0.45% 거래량 60,221 전일가 11,050 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =431억2000만원 규모의 고양삼송물류센터 신축공사 계약을 수주했다고 공시

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 24,950 전일대비 150 등락률 +0.60% 거래량 312,197 전일가 24,800 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =대구시 내당동에 3286억원 규모의 주상복합 아파트 신축공사를 수주했다고 공시.

◆ 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 68,700 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 373,427 전일가 68,500 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =제주 시내 면세점 임시 휴업 기간을 연장하기로 했다고 공시

◆ 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 35,150 전일대비 450 등락률 -1.26% 거래량 296,778 전일가 35,600 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close =두산 에너지 솔루션에 시설 투자 자금 및 운영자금 명목으로 300억원을 대여하기로 결정.

◆ 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,940 전일대비 100 등락률 +2.60% 거래량 122,935 전일가 3,840 2020.06.26 15:30 장중(20분지연) close = 최대주주 아시아나항공을 대상으로 500억원 규모의 무보증 사모 영구전환사채(CB)를 발행한다고 공시

이민지 기자 ming@asiae.co.kr