미국 공화당 의원 후보 딸이 '부친 낙선운동'…"아버지에게 투표 말아달라"

[아시아경제 정동훈 기자] 미국 미시간주 한 연방하원 공화당 예비후보의 딸이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 아버지의 낙선 운동을 진행해 화제를 모으고 있다.

25일(현지시간) 미국 의회전문매체 더힐에 따르면 미시간주 73번 지역구 의원으로 출마하고자 경선에 도전한 로버트 리건 후보의 딸 스테퍼니 리건은 전날 트위터에 "미시간주에 사는 18세 이상 유권자라면 아버지에게 투표하지 말아 주세요"라는 글을 남겼다. 해당글은 '좋아요' 17만7000여회를 받으면서 온라인에서 화제가 됐다.

딸의 낙선운동에 리건 후보는 "(딸이) 반대 생각을 공개적으로 말할 수 있을 만큼 우리 관계에 믿음을 갖고 있다는 데 행복하다"는 입장을 밝혔다. 그는 딸이 진보 성향 대학인 콜로라도대 볼더캠퍼스에 다닌다며 "알다시피 여기학생들은 마르크스주의와 공산주의 사상에 빠져들고, 딸아이와 나는 사회주의와 공산주의, 마르크스 철학 문제에 있어서 의견이 다르다"고 설명했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr