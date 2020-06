제이엔케이히터, 창원시 수소생산기지 설비공급 및 구축사업 수주

[아시아경제 유현석 기자] 제이엔케이히터 제이엔케이히터 126880 | 코스닥 증권정보 현재가 7,310 전일대비 10 등락률 -0.14% 거래량 1,034,072 전일가 7,320 2020.06.26 09:44 장중(20분지연) close 는 경남 창원시에서 추진하고 있는 수소생산기지 구축사업의 수소추출기 및 수소출하설비 공급 및 구축에 대한 우선 협상 대상자로 선정되어 이 사업을 수주했다고 26일 밝혔다.

해당 사업은 창원시 성주동에 구축돼 하루 1000kg의 수소를 생산하게 된다. 성주수소충전소뿐만 아니라, 관내에 운영 중인 수소충전소 및 산업체에 공급하는 기능을 수행한다. 제이엔케이히터는 국가 R&D과제의 지원으로 이미 하루 500kg의 수소를 생산할 수 있는 추출기를 동일 장소의 생산기지에 설치하여 수소생산 운전 중에 있다.

창원시는 이번 사업을 통해서 현재 운영중인 수소추출기와 동일한 사양의 추출기 1대를 추가로 설치해 하루에 총 1000kg 규모로 수소생산량을 확대한다. 또 튜브트레일러에 수소를 충전할 수 있는 출하 설비를 올해 후반에 구축 완료하여 본격적으로 수소를 공급할 계획이다.

제이엔케이히터는 올해 초반에 한국가스기술공사에서 발주한 청주 및 제천 수소충전소에 대한 설비공급 및 구축에 대한 계약을 수주해 현재 구축진행 중에 있다. 최근 하이넷에서 발주한 경기권 수소충전소 3곳에 대한 충전설비 공급 및 구축에 대한 계약 체결을 완료하여 현재 전국각지에 10여개의 수소충전소를 구축하고 있다.

