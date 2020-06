성남시, 전국 최초 '가정폭력 실태조사'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 전국 지방자치단체로는 처음으로 가정폭력 실태조사에 나선다.

성남시는 26일 오후 3시 시청 6층 회의실에서 '가정폭력 실태조사 및 관련 정책 수립에 관한 연구용역 착수 보고회'를 개최한다고 밝혔다.

연구 용역은 경기도가족여성연구원이 맡아 6개월 간 진행하며 사업비는 7000만원이다.

경기가족여성연구원은 만 19세 이상 성남시민 1500명을 대상으로 가정폭력 피해 유무, 가정폭력 첫 발생 시기, 피해 정도, 발생 원인, 발생 장소, 가해자 유형, 대처 방법, 경찰 신고 여부, 지원 서비스 이용 실태와 효과 등을 조사하게 된다.

또 가정폭력의 정신ㆍ경제ㆍ신체적 영향, 경찰 수사ㆍ언론 보도 등에 따른 2차 피해, 생활의 변화에 관해서도 조사한다.

조사 대상 가운데 가정폭력상담소 이용자와 근무자, 가정폭력 보호시설 입소자 등 25명은 심층 면접을 통해 가정폭력 피해자 지원 제도의 현황과 문제점도 분석한다.

시는 연구 용역 결과를 토대로 지역 특성을 반영한 가정폭력 예방ㆍ근절 정책을 마련해 내년 초에 시행한다. 가정폭력 근절 정책 마련ㆍ시행은 성남시 민선 7기 공약사업의 하나다.

