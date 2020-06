"비정규직 정규직화 죄악시 돼" 고민정, '인국공 사태' 비판

"연봉 5000만 원대로 오른다는 가짜뉴스 유포"

[아시아경제 한승곤 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 25일 인천국제공항(인국공)의 비정규직 정규직화 논란에 대해 "공기업 입사가 로또 당첨만큼이나 어려운 현실에서 청년들의 심정을 이해 못 하는 바 아니다"라면서도 "지금은 '일자리 정상화'가 필요한 때"라고 말했다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "비정규직의 정규직화가 죄악시되고 말았다"며 이같이 밝혔다.

그는 "공기업 취업준비생들은 정규직 전환 대상자들이 자신의 자리를 가로채 간다고 성토한다. 정규직 전환으로 연봉이 5000만 원대로 오른다는 가짜뉴스가 언론을 통해 유포되면서 갈등도 심해지고 있다"며 "야당 일각도 '로또 정규직'이라며 비난에 가세하고 있다”" 지적했다.

이어 "그러나 이 사안의 본질은 온갖 차별에 시달리고 있는 '비정규직이 넘쳐나는 왜곡된 현실'에서 출발한다"며 "우리 사회는 IMF (외환위기)를 거치면서 정규직이 비정규직으로 전락하고, 정규직의 빈자리를 비정규직이 채웠다"고 설명했다.

그러면서 "그 결과 같은 직장에서 같은 일을 해도 임금과 처우가 다르고, 국민의 생명과 안전을 책임지는 일까지 비정규직이 떠맡는 사회가 돼버렸다"고 덧붙였다.

특히 "오늘도 일터에서 차별에 시달리고 있는 장그래와 구의역 김 군에게 해법을 내놓아야 한다"며 "그 방향은 분명하다. '일자리 정상화'다. 능력과 의지가 있는 누구에게나 안정적으로 일할 수 있는 권리가 주어져야 한다는 상식으로 돌아가야 한다"고 강조했다.

인천국제공항공사의 비정규직 정규직화 갈등이 연일 빚어지고 있는 가운데 이에 반대하는 청와대 국민청원은 이날 오전 7시 기준 23만여명이 동의했다.

청원인은 "인천국제공항 (정규직) 전환은 정말 충격적"이라며 "정직원 수보다 많은 이들이 정규직 전환이 된다니. 이들이 노조를 먹고 회사를 먹고. 이들을 위한 회사가 될 것"이라고 비판했다.

이어 "이곳을 들어가려고 스펙을 쌓고 공부하는 취업준비생들은 물론 현직자들은 무슨 죄냐? 노력하는 이들의 자리를 뺏는 게 평등이냐"며 "사무 직렬의 경우 토익 만점에 가까워야 고작 서류를 통과할 수 있는 회사에서, 비슷한 스펙을 갖기는커녕 시험도 없이 그냥 다 전환이 공평한 것인가 의문이 든다"고 했다.

아울러 "누구는 대학 등록금내고 스펙 쌓고 시간 들이고 돈 들이고 싶었냐"며 "이건 평등이 아니다. 역차별이고 청년들에게 더 큰 불행"이라고 지적했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr