경동제약은 과천지식정보타운 스마트케이 B동 3층을 283억원에 취득한다고 25일 공시했다. 회사 측은 목적사업 영위를 위한 부동산 취득이라고 설명했다. 취득 예정 일자는 오는 9월30일이다.

