광주 동·남부소방서, 여름철 물놀이 안전사고 예방 ‘만전’

‘119 시민 수상구조대’ 발대

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주소방이 여름철 물놀이 안전사고 예방에 만전을 기하고 있다.

광주 동부소방서(서장 양영규)는 광주천 상류 일원에서 여름철 수난사고 예방활동을 펼칠 ‘119 시민 수상구조대’를 발대했다고 25일 밝혔다.

119 시민 수상구조대는 20명의 의용소방대원으로 구성됐다. 내달 1일부터 8월 31일까지 광주천 상류인 소태교~방학교 일원에서 유동순찰 등 활동을 실시한다.

주요 임무는 ▲인명구조 및 익수사고 방지 등 안전조치 ▲수변 예찰활동 ▲위험지역 통제선 관리 ▲안전계도 및 물놀이 안전사고 예방 홍보 ▲심폐소생술 등 소방안전교육 체험 운영 등이다.

김인택 119재난대응단장은 “우리 지역주민들의 안전을 위해 자발적으로 참여해 주신 시민 수상구조대원들에게 감사드리며 올여름도 지역 안전지킴이로서 역할에 최선을 다해달라”고 당부했다.

광주 남부소방서도 이날 승촌보에서 소방공무원과 수상구조대원 50여 명이 참석한 가운데 여름철 피서객들의 안전을 위한 ‘119 시민 수상구조대’ 발대식을 가졌다.

내달부터 2개월 간 토요일과 공휴일에 승촌보에 배치돼 피서객들의 안전사고 예방과 구조·구급 임무를 수행하고, 시민 참여 행사를 통해 소화기·소화전·심폐소생술 등 소방안전교육을 진행할 예정이다.

정선모 남부소방서장은 “무더운 날씨로 인해 많은 시민들이 승촌보를 찾을 것으로 예상된다”며 “119 시민 수상구조대를 중심으로 안전사고 예방 과 수난사고 골든아워 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr