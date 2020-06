아모레퍼시픽 장녀 서민정씨, 보광 장남 홍정환씨와 27일 약혼

[아시아경제 오주연 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 500 등락률 +0.32% 거래량 163,429 전일가 154,500 2020.06.24 15:30 장마감 close 그룹이 보광그룹과 사돈을 맺는다.

24일 재계에 따르면 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 큰 딸인 민정씨와 홍석준 보광창업투자 회장의 큰아들인 정환씨가 오는 27일 약혼식을 올릴 것으로 알려졌다.

이들은 지인 소개로 만나 결혼을 전제로 교제해 왔던 것으로 전해졌다.

약혼식은 오는 27일 신라호텔 영빈관에서 양가 친척들이 모인 가운데 소규모로 진행될 것으로 알려졌다.

홍석준 회장은 이건희 삼성전자 회장의 부인인 홍라희 여사, 홍석현 전 중앙일보 회장, 홍석조 BGF그룹 회장의 동생이다. 홍정환씨는 이재용 삼성전자 부회장 등과 고종사촌 간이다.

서민정씨는 미국 코넬대 경제학과를 졸업하고, 글로벌 컨설팅 회사 베인앤컴퍼니에서 일했다. 현재는 아모레퍼시픽 뷰티영업전략팀 과장으로 일하고 있다.

서씨는 아모레퍼시픽그룹 지분 2.93%를 보유해 서경배 회장에 이어 2대 주주다.

