검찰, 이수진 의원 ‘허위사실공표·협박’ 혐의 고발인 조사

[아시아경제 최석진 기자] 이수진 더불어민주당 의원이 자신을 사법농단의 피해자라고 말한 것이 허위사실공표라며 이 의원을 고발한 시민단체 대표가 검찰에 나와 조사를 받았다.

서울중앙지검 형사10부(부장검사 김도완)는 24일 오후 2시께 시민단체 법치주의 바로 세우기 행동연대(법세련) 이종배 대표를 고발인 신분으로 불러 조사 중이다.

지난 16일 법세련은 이 의원이 4·15 총선 기간에 자신이 양승태 전 대법원장 시절 인사 평정에서 불이익을 받은 '사법부 블랙리스트'에 포함된 피해자라는 거짓 주장을 했다며 이 의원을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발했다.

이 의원은 올해 초 민주당에 인재로 영입될 당시 자신을 양 전 대법원장 시절 인사 평정 등에서 불이익을 받은 사법부 블랙리스트의 피해자라고 밝혔다.

그런데 지난 3일 열린 양 전 대법원장 재판에 증인으로 나온 김연학 부장판사가 이 의원이 양승태 대법원으로부터 인사보복을 당했다고 주장한 2017년 인사와 관련 인사불이익은 없었고, 이 의원의 업무역량이 부족했다는 취지로 진술한 것이 화근이 됐다.

김 부장판사는 이용훈 전 대법원장 때부터 양 전 대법원장 때까지 법원행정처 인사총괄심의관을 맡았던 인물이다.

이후 이 의원은 자신의 페이스북에 “법관 탄핵 검토 대상 1순위자 중 한 명이다. 사법 농단 판사들에 대한 탄핵을 조속히 추진하겠다“라는 글을 올렸는데. 법세련은 지난 9일 이 같은 이 의원의 발언이 협박에 해당한다며 이 의원을 추가로 검찰에 고발했다.

당시 법세련은 “김 부장판사가 법정에서 양심에 따라 소신껏 진술한 증언에 대해 단지 모욕감을 느낀다는 이유로 법관의 탄핵을 운운하는 것은 삼권분립을 부정하고 법치주의를 훼손하는 위험천만한 발상”이라고 주장했다.

