통합당 비대위 회의서도 '인국공 사태' 성토

[아시아경제 이지은 기자] 공기업 취업을 준비중인 청년들을 분노케 한 '인천국제공항(인국공) 사태'를 두고 미래통합당 비상대책위원회(비대위)에서도 성토가 일어났던 것으로 나타났다.

김은혜 통합당 대변인은 24일 국회 의원회관에서 열린 비대위-중진의원 회의 백브리핑에서 "전반적으로 청년층을 옭죄는 정부에 대한 성토가 있었다"며 이같이 밝혔다.

앞서 인천국제공항공사가 협력업체 직원인 보안검색요원 1900명을 정규직으로 전환한다고 발표하면서, 정규직 전환을 반대하는 청와대 국민청원이 15만명을 넘어섰다. 김 대변인은 "청년을 대상으로 한 비정한 정책에 대한 우리 나름의 의견 교환이 있었다"고 말했다.

이날 비대위와 중진의원들이 참여한 회의에서는 존 볼턴 전 국가안보보좌관의 회고록과 관련된 논의도 나왔다. 김 대변인은 "평화를 이야기하면서도 김정은의 평화를 위한 것인지 북한주민의 평화를 위한 것인지 헷갈리게하는 평화 프로세스였다"며 "통합당 외교안보특위를 중심으로 집중 문제제기를 하고, (볼턴 회고록) 국정조사 관련해서는 의원들 사이에서도 상당한 공감대가 있다"고 말했다. 앞서 김기현 통합당 의원이 '볼턴 회고록'에 대해 국정조사를 주장한 바 있다.

6·25 관련 기술이 모호해지고 있는 교육교과서 관련 이슈도 논의됐다. 김 대변인은 "6·25와 관련, 남침이라는 부분에 대해 모호해지는 교육교과서를 짚어봐야 한다는 데도 공감대가 있었다"며 "독일 통일과정에서 서독 교과서가 동독에 대한 일부 찬양 일색 교과서를 주 단위에서 발행하기도 했다. 김정은 일가가 반색할 만한 역사왜곡이 일어나선 안 된다"고 말했다.

당명 개정에 대해서는 "의원들이 공감을 갖고 있지만 절차가 필요하다"며 "국민여론도 수렴할 것"이라고 덧붙였다.

