임단협 앞둔 현대차 노조가 '품질개선'을 먼저 말했다

현대차 노사, 임단협 앞두고 노사협의회 마무리

코로나19로 경영 위기 장기화로 품질·고용 앞세워

기존 임금 최우선 입장서 회사 미래 우선 긍정적 변화

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차 노조가 올해 임금 및 단체협약 협상(임단협)을 앞두고 품질 개선과 고용 안정을 화두로 제시해 눈길을 끌고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 경영위기 상황에 몰리자 현대차 노조 지도부가 기존 임금을 최우선으로 내세웠던 임단협의 초점을 품질 향상과 미래차 대응 등 회사의 미래로 바꿨다는 점에서 긍정적 평가가 나온다.

24일 자동차 업계에 따르면 현대차 노사는 임단협을 앞두고 연 노사협의회에서 '품질 개선'을 쟁점 논의 사안으로 다뤘다. 노사협의회는 본격적인 임단협에 앞서 노사가 논의해야 할 사안들을 정하는 회의로 본협상의 전초전이라 할 수 있다. 지난해 회의에서는 통상임금, 최저임금 등 임금과 직결된 키워드들이 자주 등장했던 반면 올해는 생존경쟁, 품질향상, 고용안정 등의 내용들이 대부분을 채웠다.

이번 협의회에서 노사는 품질 개선을 위해 공동으로 관리하는 품질 위원회를 신설하고 생산 관리에 '스마트태그(RFID)' 기술 도입을 추진하는 등의 방안을 논의했다. 현대차 노조는 이 자리에서 "조합원은 생산만하고 품질은 회사가 책임지라는 식의 자세는 우리 스스로의 경쟁력을 떨어뜨리는 행위"라며 "포스트 코로나 시대를 대비하고 글로벌시장에서 생존하는 유일한 길은 품질력 향상"이라고 강조했다.

이 같은 노조의 태도 변화에는 복잡한 셈법이 깔려 있다. 최근 제네시스 GV80 리콜과 디젤 엔진 떨림 현상 등 주력 차종의 품질 문제가 계속해서 불거지면서 전사적으로 품질 개선이 선결 과제로 떠올랐기 때문이다. 노조도 공장 내 와이파이 사용을 놓고 사회적인 지탄을 받았기에 품질 문제에 있어 자유롭긴 힘든 상황이다. 게다가 코로나19로 국내 경제가 급속도로 악화되고 있다는 점도 노조의 부담이다.

대신 노조는 올해 임단협에서 품질 향상의 조건을 내걸고 고용 안정에 총력을 쏟기로 했다. 현대차 노조는 "4차 산업혁명 시대 조합원의 고용 안정을 전제로 품질에 사활을 걸고자 한다"며 "노조가 경직된 사고를 탈피하고 품질에 대한 긍정적 시그널을 준다면 현대차 해외공장 유턴 문제도 현실화시킬 수 있다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr