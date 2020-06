[아시아경제 이민우 기자] 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 3,670 전일대비 800 등락률 +27.87% 거래량 17,827,152 전일가 2,870 2020.06.24 09:42 장중(20분지연) close 주가가 상승세다. 10%가량 지분을 가진 진단키트 전문업체 '비비비'가 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 322,500 전일대비 4,000 등락률 +1.26% 거래량 900,068 전일가 318,500 2020.06.24 09:42 장중(20분지연) close 과 함께 만든 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 출시가 임박했다는 소식에 투자자들이 몰린 것으로 보인다.

24일 오전 9시50분 기준 우리들휴브레인 주가는 전날보다 가격상승제한폭(29.97%)까지 오른 3730원을 기록했다. 셀트리온이 비비비와 공동개발한 코로나19 항원 현잔진단(POCT) 키트를 다음달 중 출시하겠다고 밝힌 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다. 이 진단키트는 20분 내 결과를 확인할 수 있어 빠른 보급이 이뤄질 것으로 전망된다. 양사는 해당 제품에 대해 이달 중 인증을 완료하고 해외 공급을 시작할 예정이다.

앞서 우리들휴브레인은 지난달 비비비 지분 10.01%를 75억원가량에 취득한 바 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr