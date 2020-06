[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경북 경산시는 지역사회보장 증진을 위해 “지역사회보장협의체” 위원 26명에게 위촉장을 수여했다고 23일 밝혔다.

위촉된 위원들은 2년간 지역사회보장 증진과 지역사회보장계획 수립·시행 및 평가 등 사회보장급여 제공에 관한 심의·의결 기능을 갖는다.

최영조 시장은 지역사회보장 증진을 위해 참여해준 위원들에게 감사의 뜻을 표하고 “시민들이 더욱 나은 사회보장 혜택을 누릴 수 있도록 지역사회보장협의체가 중심이 되어 달라”고 당부했다.

