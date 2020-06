[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도시설공단은 국가보훈 취업지원대상자 채용에 앞장선 공로를 인정받아 국가보훈처로부터 감사패를 받았다고 22일 밝혔다. 철도공단은 지난해 국가보훈처와 협업해 국가보훈 취업 지원대상자 법정고용비율(6%)을 초과달성하는 등 정부의 보훈시책에 기여했다. 철도공단 김상균 이사장(오른쪽)이 대전지방보훈청 이남일 청장(왼쪽)으로부터 감사패를 받은 후 담화를 나누고 있다. 한국철도시설공단 제공

