7월 올해 최대 3만4천가구 입주하지만…"신축 전세 부족할 듯"

직방 7월 전국 아파트 입주 물량 총 3만4263가구

2019년 6월 이후 최대…전월 두 배

그러나 6·17 대책 등으로 직접 입주 집주인 많아질 듯

[아시아경제 임온유 기자] 7월 전국 아파트 입주물량이 3만4000여가구로 올해 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 하지만 6·17 부동산 대책 등 각종 규제로 직접 입주하는 집주인들이 많아져 신축 전세 매물을 구하기 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.

22일 직방은 7월 전국 아파트 입주물량이 총 3만4263가구로 예상된다고 밝혔다. 2019년 6월 3만9635가구가 입주한 이후 가장 많은 물량으로, 올해 최대치를 기록할 것으로 보인다. 2만4496가구가 입주한 전년 동기 대비 40% 많다. 1만7466가구가 입주한 전월과 비교하면 2배 수준이다.

권역별로는 수도권이 1만9321가구, 지방이 1만4942가구가 입주한다. 지방은 예년과 비슷한 수준의 물량이 공급되는 한편 수도권은 서울, 경기, 인천에서 새 아파트 입주가 늘며 전년 대비 89% 물량이 증가한다.

다만 투기 수요를 근절하기 위한 정부의 6·17 부동산 대책 발표로서 아파트 입주 시장에서 거래 위축 등 일부 영향이 있을 것으로 예상된다. 특히 이번 대책으로 수도권 대부분이 규제지역으로 묶이게 됐고 3억원 초과 주택 신규 구입 시 전세대출이 제한되면서 단기적으로 수요자들의 매수 관망기조가 짙을 것으로 보인다.

전세 시장도 변동이 있을 전망이다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 "규제지역 내 주택담보대출을 받을 경우 6개월 내 전입의무가 있어 전세 매물이 줄어들 수 있다"면서 "특히 새 아파트를 선호하는 수요자들이 많아 새 아파트 전세매물 구하기도 쉽지 않을 것으로 보인다"고 말했다.

주요 입주단지로는 서울 중랑구 면목동 사가정센트럴아이파크, 성남 수정구 신흥동 산성역포레스티아, 파주 동패동 운정신도시아이파크, 인천 연수구 송도동 더샵송도마리나베이, 부산 연제구 연산동 연산롯데캐슬골드포레, 전주 완산구 서신동 서신아이파크e편한세상 등이 있다.

사가정센트럴아이파크는 면목3구역을 재개발했다. 총 1505가구, 59~114㎡(이하 전용면적)로 구성됐으며 입주는 7월 말부터 진행될 예정이다. 지하철 7호선 사가정역을 걸어서 이용할 수 있으며 단지 바로 앞에 홈플러스가 위치해 있어 편의시설 이용이 편리하다. 중랑천, 용마산이 가까워 쾌적한 주거환경을 갖췄다.

산성역포레스티아는 신흥주공을 재건축한 단지다. 7월 말 입주 예정으로 총 4089가구, 39개 동, 59~98㎡로 구성됐다. 지하철 8호선 산성역을 도보로 이용 가능해 잠실, 분당 등지로 접근성이 좋다. 교육시설로는 성남북초등학교, 성남여자중학교 등이 가깝다. 수정구청, 이마트 이용이 편리하며 인근에 성남시의료원이 위치해 있다.

운정신도시아이파크는 3042가구의 매머드급 단지이며 59~109㎡로 구성됐다. GTX운정역(2022년 개통예정)이 단지 바로 앞에 위치해 있어 향후 서울 도심권으로의 접근성이 더욱 개선될 예정이다. 동패초등학교(2020년 9월 개교예정), 동패고등학교가 가깝고 이마트, 홈플러스 등 편의시설 이용이 편리하다. 입주는 7월 말부터 시작할 예정이다.

더샵송도마리나베이 7월 중순 입주를 앞두고 있다. 총 3100가구의 메머드급 단지이며 74~124㎡로 구성됐다. 서해바다를 바라보는 오션뷰 단지로 단지 바로 앞에 수변공원(2021년 완공예정)이 조성 중에 있다. 미송초등학교가 단지내에 위치해 있고 해양중학교도 2021년 개교 예정이다.

연산롯데캐슬골드포레 총 1230가구, 59~105㎡로 구성됐다. 연산6구역을 재개발한 단지로 7월 말부터 입주한다. 부산3호선 물만골역, 부산1호선 시청역을 도보로 이용가능해 타 지역으로 이동이 편리하다. 양동초등학교, 양동여자중학교, 동의대학교 등 교육시설 및 부산광역시청, 연제구청이 가까이 위치해 있다.

서신아이파크e편한세상은 총 1390가구, 34~116㎡로 구성됐다. 단지 내에 서신초등학교가 위치해 있으며 한일고등학교로의 통학이 가능하다. 이마트, 롯데백화점 등 편의시설이 가까워 편리한 주거환경을 갖췄다. 단지 인근으로 전주천 수변공원이 위치해 쾌적한 편이다. 입주는 7월 중순부터 시작할 예정이다.

