안철수 “與, 목표는 한명숙 구하기 아닌 윤석열 찍어내기”

통합당에 ‘윤석열 검찰총장 탄압금지 촉구 결의안’ 제안

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 22일 “정부·여당의 윤석열 검찰총장 찍어내기가 본격화되고 있다”며 “여당과 추미애 법무부 장관의 목표는 한명숙 구하기가 아니라 윤석열 찍어내기”라고 지적했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “감추고 싶은 현 정권의 비리를 덮기 위해서 윤 총장에 대한 공세는 매우 집요하고 야비하게 진행될 것”이라며 “공수처 출범 전에 완벽히 검찰부터 길들이겠다는 것이다. 공수처라는 애완견을 들이기 전에 윤석열 검찰이라는 맹견에 입마개를 씌우려는 뻔한 수순”이라며 이같이 말했다.

안 대표는 “지난 주 여당만의 반쪽짜리 법제사법위원회에서는 한편의 드라마가 연출됐다”며 “자기들끼리 서로 으르렁대면서 한 가지 방향으로 몰아가는 모습은 영화 기생충에 나온 배우들도 울고 갈만한 연기력이었다”고 비판했다.

안 대표는 “범죄 피의자는 광역시장하고 국회의원 하는데 수사를 지휘하는 검찰총장은 집에 가라고 압박하는 게 검찰개혁인가”라며 “여당 최고위원과 중진들까지 나서서 ‘나 같으면 그만 둔다’고 압박하는데 이것은 청와대의 뜻인가”라고 꼬집었다.

안 대표는 “민주당이라는 조직은 최소한의 정의와 도덕적 기준도 없나. 그런 정치하느니 차라리 정치 그만두라”며 “조금의 양심이라도 있다면 부끄러운 줄 알고 윤 총장에 대한 핍박을 즉각 중단해야 한다”고 강조했다.

안 대표는 미래통합당을 향해 “그까짓 상임위원장 다 던져주고 이 정권의 폭주를 저지하는 등원의 결단을 내려달라”며 “양심적인 범야권의 뜻을 모아 ‘윤석열 검찰총장 탄압금지 및 법무부장관의 공정한 직무수행을 촉구하는 국회결의안’의 공동제출을 제안한다”고 말했다.

