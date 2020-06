'미우새' 장도연이 밝힌 이성의 이상적인 나이 "미성년자 위 환갑 아래면 OK"

[아시아경제 김정호 기자] 개그우먼 장도연이 이성의 이상적인 나이를 밝혔다.

21일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 장도연이 출연했다.

이날 장도연은 "독립한 지 7~8년 됐어요"라며 "가장 좋은 게 엄마랑 사이가 좋아졌어요"라고 운을 뗐다.

이어 그는 "맨날 부대끼면 잔소리 듣고 나도 화내고 그러는데 지금은 일주일에 한 번만 보니까 모녀 사이가 좋더라고요"라고 전했다.

이를 들은 서장훈은 "토익점수가 무려 905점이라고요?"라고 질문했다.

이에 장도연은 "제가 이 점수를 받은 게 10년이 넘었어요"라며 "그때는 900 넘는 고득점자가 많이 없어서 많이 떠들고 다녔는데 이제 10년이 지나고 자랑하니까 이미 이 점수는 고득점 축에도 못 끼더라고요"라고 말해 웃음을 자아냈다.

나아가 장도연은 "저는 늘상 얘기합니다. 남자의 나이는 중요하지 않고 미성년자 위 환갑 아래면 됩니다"라고 너스레를 떨었다.

더불어 그는 "수홍 선배는 젠틀맨의 정석이에요. 제가 처음 개그우먼이 됐을 때 박수홍 선배를 봤어요. '저분은 나를 모르겠지'라고 생각하고 있었는데 먼저 오셔서 '너무 잘 보고 있어요. 너무 응원해요'라고 인사를 하고 가시더라고요. 근데 저는 당시 방송을 안했거든요. 그만큼 스윗하세요"라고 말해 주변을 폭소케했다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

