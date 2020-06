23일 오후 6시부터 방역수칙 준수 의무 부과

[아시아경제 최신혜 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 소규모 집단감염이 이어지는 가운데 정부가 방문판매업체, 물류센터, 대형학원, 뷔페식당도 고위험시설로 지정하기로 했다.

정세균 국무총리는 21일 정부서울청사에서 열린 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 방역수칙 준수를 의무화하는 유흥주점 등 기존의 고위험시설에 이들을 추가하겠다고 발표했다.

새로 고위험시설로 지정된 업체들에는 23일 오후 6시부터 방역수칙 준수 의무가 부과된다. 현재 고위험시설은 유흥주점과 노래연습장, 헌팅 포차, 감성주점, 단란주점 등 8개 업종이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr