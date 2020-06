원희룡 "정권이 윤석열 공격에 이성잃어…문 대통령, 결자해지해야"

[아시아경제 원다라 기자] 원희룡 제주지사가 여권내에서 제기되고 있는 '윤석열 사퇴론'에 대해 문재인 대통령이 결자해지해야 한다고 촉구했다.

원 지사는 21일 오전 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "윤석열 검찰 총장에 대한 정권의 공격이 이성을 잃었다. 윤석열 제거 시나리오가 가시화되고 있다"고 비판했다.

그는 "추미애 법무부 장관은 한명숙 전 총리의 수사를 대검 감찰부에 맡기라고 했다. 이럴거면 검찰총장이 왜 필요한가, 법무부장관이 그냥 법무총장하면된다"면서 "설훈 의원을 비롯한 여권 인사들은 입을 맞춘듯 일제히 윤 총장의 사퇴를 요구하고 있다"고 지적했다.

원 지사는 "문재인 대통령에게 묻는다. 대통령의 침묵은 시나리오의 묵인인가, 아니면 지시한 것인가"라면서 "여권의 윤석열 공격은 이미 대통령의 뜻으로 받아들여지고 있다'고 말했다.

이어 "이럴거면 문 대통령이 결단해야 한다. '살아있는 권력에 대해서도 수사하라'는 말이 빈말이었음을 솔직하게 고백하고 당당하게 윤 총장을 해임하라"면서 "문 대통령이 결자해지해야 한다. 윤 총장을 신임하든, 해임하든 결정해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "어용 언론ㆍ어용 시민단체ㆍ어용 지식인을 동원하고 지지자들을 총동원해 정치적 반대자들을 공격하는 행태는 군사정권 때와 닮았다"면서 "문 대통령과 민주당은 거울을 보라. 독재와 싸우다 독재라는 괴물이 돼버린 자신의 모습을 볼수 있을 것"이라고 덧붙였다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr