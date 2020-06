LG유플러스, 재택·원격업무 지원 'U+영상회의' 출시

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,300 전일대비 100 등락률 +0.82% 거래량 2,113,493 전일가 12,200 2020.06.19 15:30 장마감 close 가 재택근무나 원격업무가 필요한 기업 고객에게 유용한 'U+영상회의' 서비스를 22일 출시한다.

U+영상회의는 별도 인프라 구축 없이 PC나 스마트폰 애플리케이션을 활용해 실시간 영상회의를 진행할 수 있는 서비스다. 최대 1000명까지 동시접속 지원, 회의녹화 저장, 화이트보드 필기, 파일 및 동영상 공유, 인터넷 주소(URL)를 활용한 간편한 회의 초청 방법 등의 기능도 포함하고 있다.

LG유플러스는 최근 사회적 영향으로 온라인 강의에 대한 중요도가 높아짐에 따라 대학교 대상의 교육용 버전도 함께 선보인다. 대학에서는 기존 학생정보, 출결정보, 강의정보를 손쉽게 연동하고 별도 인프라 운영 없이 실시간 영상회의 기반의 온라의 강의를 진행할 수 있게 된다.

신규 출시를 기념해 무료 이용과 요금 할인 혜택도 제공한다. 8월31일까지 U+영상회의에 신규 가입하는 고객은 3개월간 무료로 이용할 수 있고, 월 이용요금의 최대 30%까지 할인받을 수 있다. 약정할인이나 타 상품과의 결합할인 등을 통하면 추가 할인도 가능하다.

박병주 LG유플러스 솔루션사업담당은 "U+영상회의는 비대면 업무가 증가하고 있는 '언택트' 시대에 필수적인 서비스"라며 "많은 기업과 대학이 U+영상회의를 통해 원격 업무와 교육 기반을 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.

