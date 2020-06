日산케이신문 여론조사 1년 넘게 조작…산케이 "깊이 사과"

[아시아경제 김형민 기자] 일본 산케이신문의 여론조사 결과가 1년 가량 조작된 것으로 드러나 논란이 되고 있다.

산케이신문과 후지뉴스네트워크(FNN)가 공동으로 실시한 여론조사가 조사를 담당한 협력업체 직원에 의해 조작된 것으로 파악됐다고 산케이신문이 19일 밝혔다.

이에 따르면 지난해 5월부터 1년 간 실시된 14차례의 전화 여론조사에서 다수의 가공 응답이 입력된 것으로 드러났다.

여론조사는 매번 18세 이상 남녀 약 1000명을 대상으로 실시됐으며 이 가운데 절반정도를 담당한 업체의 콜센터에서 근무하는 사원이 전화를 걸지도 않고서 응답을 받은 것처럼 반복적으로 결과를 입력한 것으로 확인됐다.

이 업체가 매번 담당한 약 500건의 조사 사례 중 백 수십건의 가공 응답이 입력됐다.

이로 인해 전체 여론 조사 내용의 약 17%가 부정한 응답으로 채워진 것으로 파악됐다.

문제를 일으킨 사원은 허위 답변을 입력한 것과 관련해 '설문 조사를 할 인력 확보가 어려웠다'는 등의 설명을 한 것으로 전해졌다.

산케이신문은 "이번에 부정이 밝혀진 합계 14차례의 여론조사 결과를 전한 기사를 모두 취소한다. 보도기관의 중요한 역할인 여론조사 보도에서 독자 여러분에게 잘못된 정보를 전한 것을 깊이 사과한다"고 밝혔다.

이어 "여론조사 결과는 정당이나 정권의 지지율, 중요한 시책에 관한 찬반 비율 등 사회의 중요한 지표이며 독자 여러분의 여러 판단이나 행동에도 영향을 끼치는 것"이라며 "그 내용에 부정한 데이터가 포함돼 있었다는 것을 매우 심각한 사태로 받아들이고 있다"고 덧붙였다.

산케이와 FNN은 이번 사건을 검증하고 정확한 여론 조사 방법을 확인해 도입할 때까지 당분간 여론조사를 중단하기로 했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr