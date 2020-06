[아시아경제 이민지 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 7,375 전일가 44,250 2020.06.19 15:30 장마감 close 은 19일 장세양 사외이사를 재선임했다고 공시했다. 임기는 2022년 6월 18일까지다.

