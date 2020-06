문 대통령 지지율 55% 중폭 하락…부정평가 1위 '북한 문제' [갤럽]

[아시아경제 강나훔 기자] 문재인 대통령의 국정 수행지지율이 중폭 하락해 50%대를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔다. 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파로 촉발된 남북 갈등이 영향을 준 것으로 풀이된다.

한국갤럽은 지난 16일~18일 만 18세 이상 1001명을 대상으로 문 대통령 직무수행에 대한 여론조사를 벌인 결과 응답자의 55%가 긍정평가했다고 19일 밝혔다. 전주보다 5%포인트 하락한 수치다. 반면 부정평가는 3%포인트 상승한 35%로 나타났다.

연령별 긍·부정률은 18~29세(이하 '20대') 53%·32%, 30대 60%·34%, 40대 67%·27%, 50대 55%·39%, 60대 이상 47%·41%다.

이번주 긍정률 하락은 대구·경북(51%→33%), 부산·울산·경남(56%→43%), 30대(71%→60%) 등에서 두드러졌고, 성별로는 남성(59%→57%)보다 여성(61%→54%)에서 변화가 많았다.

지지정당별로 보면 더불어민주당 지지층의 88%가 대통령 직무 수행에 대해 긍정적으로 평가했고, 미래통합당 지지층은 82%가 부정적이었다. 지지정당이 없는 무당(無黨)층에서도 부정률이 앞서며, 지난주보다 긍·부정률 차이가 더 커졌다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자(553명)에게 그 이유를 물은 결과 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대처'(42%), '전반적으로 잘한다'(9%), '최선을 다함·열심히 한다'(7%), '복지 확대'(4%), '북한 관계', '외교·국제 관계'(이상 3%) 순으로 나타났다. 코로나19 관련 응답은 19주째 긍정 평가 이유 1순위다.

직무 수행 부정 평가자(352)는 부정 평가 이유로 '북한 관계'(29%), '경제·민생 문제 해결 부족'(16%), '북핵·안보'(8%), '전반적으로 부족하다'(6%), '독단적·일방적·편파적'(5%), '코로나19 대처 미흡'(4%), '부동산 정책', '세금 인상', '주관·소신 부족·여론에 휘둘림'(이상 3%) 등을 지적했다.

특히 부정 평가 이유 1순위는 지난주까지 10주 연속 경제·민생 문제였으나, 이번 주 들어 북한 문제로 바뀌었다. '북한 관계, 북핵·안보' 문제 언급은 지난주부터 급증했는데, 이는 북한이 4일 대북 전단 살포 비판, 9일 남북 연락 채널 전면 차단, 16일 개성 남북연락사무소를 폭파하는 등 관계 단절과 무력 도발을 예고하며 비난 담화를 지속하고 있기 때문으로 분석된다.

정당지지도는 더불어민주당 43%, 미래통합당 19%, 정의당 5% 순으로 나타났다. 국민의당과 열린민주당은 각각 3%를 기록했다.

정치적 성향별로 보면 진보층의 71%가 더불어민주당, 보수층의 43%가 미래통합당을 지지한다고 밝혔다. 성향 중도층이 지지하는 정당은 더불어민주당 41%, 미래통합당 15% 등이며 29%는 지지하는 정당을 답하지 않았다. 연령별 무당층 비율은 20대에서 40%로 가장 많았다.

한편, 민간단체의 대북 전단 살포 적절성에 대한 여론 조사에서는 29%가 '할 수 있는 일', 60%가 '해서는 안 될 일'이라고 생각하는 것으로 나타났다. 11%는 의견을 유보했다.

대부분의 응답자 특성별로 대북 전단 살포에 '해서는 안 될 일', 즉 부정적 견해가 우세했다. 그러나 미래통합당 지지층에서는 절반(53%)이 '할 수 있는 일'이라고 답해 대북 전단 살포에 상대적으로 수용적 태도를 보였다.

민간단체의 대북 전단 살포에 대한 정부 대응에 대해서는 '정부가 막아야 한다'는 응답이 57%, '막아서는 안 된다'는 응답이 29%로 각각 나타났다. 의견 유보는 14%였다.

