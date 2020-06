추미애 “한명숙 사건 중요 참고인 대검 감찰부 조사” 지시

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 서울중앙지검에서의 조사를 거부한 한명숙 전 국무총리 사건의 중요 참고인을 대검 감찰부(부장 한동수)에서 직접 조사하라고 지시했다.

한 감찰부장이 윤 총장의 사건 배당에도 불구하고 직접 감찰 의사를 드러내며 대검 수뇌부와 갈등을 빚고 있는 상황에서 추 장관이 한 부장에게 힘을 실어준 모양새다.

18일 법무부는 “오늘 국회 법제사법위원회에서 ‘서울중앙지검의 조사에 응하지 않을 것이고 대검 감찰부가 감찰·수사하는 경우엔 적극 협력하겠다’는 한 전 총리 사건의 중요 참고인의 입장이 공개됐다”며 “추미애 장관은 사회적 이목이 집중된 사건의 신속한 진행·처리를 위해 대검 감찰부에서 위 중요 참고인을 직접 조사한 다음 서울중앙지검 인권감독관실로부터 조사경과를 보고받아 한 전 총리 사건 수사과정의 위법 등 비위 발생 여부 및 그 결과를 보고하도록 지시했다”고 밝혔다.

법무부는 이어 “사안의 중대성을 고려해 이 사건에 대한 엄정하고 신속한 조사가 이뤄지도록 할 것이며, 조사 결과를 지켜보고 후속 조치를 검토할 예정”이라고 덧붙였다.

해당 참고인은 지난 4월 7일 ‘한명숙 전 총리 사건은 검찰의 공작으로 날조된 것이라는 증거를 가지고 있으니 중앙지검으로 불러준다면 모든 상황을 진술하겠다’는 진정서를 우편으로 법무부에 접수한 것으로 알려졌다.

법무부는 같은 달 17일 대검 감찰부로 진정 사건을 보냈다. 사건을 이송 받은 한동수 감찰부장은 41일이 지난 5월 28일 윤석열 검찰총장에게 보고했고, 윤 총장은 해당 사건을 대검 인권부를 거쳐 이튿날 서울중앙지검 인권감독관실에 배당했다.

이후 윤 총장의 지시로 전담조사팀이 꾸려져 사건에 대한 조사가 진행되고 있다.

