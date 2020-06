'반쪽' 기재위 첫 회의…윤후덕 위원장 "통합당 불참 안타까워"

[아시아경제 김혜민 기자] 21대 국회 첫 기획재정위원회 회의가 17일 열렸다. 미래통합당 의원들이 여당의 단독 원구성에 항의해 상임위 참석을 거부함에 따라 이날 회의는 '반쪽'으로 진행됐다.

더불어민주당 소속 윤후덕 기재위원장은 "통합당 의원들이 참석하지 못하고 있는 상황이 안타깝고 아쉽다"면서도 "민생과 경제를 돌보는 일보다 우선하는 것은 없다는 판단으로 오늘 회의를 열었다"고 설명했다. 그러면서 "조속히 여야 대립상황이 해소되고 통합당 의원들과 국정을 논의할 수 있길 기대한다"며 상임위 복귀를 촉구했다.

이날 회의에서는 고용진 민주당 의원을 여당몫 간사로 선임하는 안건이 의결됐다.

한편 민주당에서는 고 의원을 비롯해 김두관·이광재·우원식·정성호·김경협 등 중진의원들과 박홍근·홍익표(재선)의원, 김수흥·김주영·양경숙·양향자·정일영(이하 초선)의원이 활동한다. 장혜영 정의당 의원과 용혜인 기본소득당 의원도 기재위에 배정됐다. 통합당은 박병석 국회의장이 강제배정했으나 사임계를 제출한 상태다.

