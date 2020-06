김종인 "文정부 남북관계는 허구…혼자서 '평화' 외쳐봐야 무슨 소용"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 북한의 남북공동연락사무소 폭파는 곧 문 정부의 남북관계가 허구였다는 사실을 입증하는 것이라고 지적했다.

김 위원장은 17일 국회 의원회관에서 열린 통합당 외교안보특위에 참석해 "지금이라도 문 정부는 지금까지의 남북관계에서 가져온 여러가지 사항을 재점검하고 남북관계를 평화라는 이름으로 실현할수 있겠나 생각해봐야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "문 대통령과 김정은 국무위원장과의 판문점 선언 약속도 파기되는거 같고 9·19 군사합의도 일방적으로 북한이 파기했다는걸 어제 폭파로 입증했다"며 "북한이 내부 사정이 어렵고 경제적으로 궁핍한 상황에 빠져 남쪽으로부터 경제적 지원이 있으리라 기대했는데 그 기대가 미치지 못하니 행동을 취하지 않았나"고 반문했다.

김 위원장은 "아무리 우리가 혼자서 평화 외쳐봐야 상대방이 호응하지 않으면 평화를 이룩할 수 없다"며 "(지난) 70년간 평화가 존재하지 않았으면 오늘날 평화를 절대로 이룰수 없었다는걸 새겨달라"고 말했다.

이어 "남북관계에 있어 문 정부는 실질적으로 가능한것과 불가능한것에 대해 (구분해야 한다)"라며 "국제사회 일원으로 동맹국인 미국과의 관계 등으로 인해 여러 가지 제약을 가질 수밖에 없는데 그런 것을 독자적으로 풀수 있다고 하는 소위 환상에서 남북관계가 지금까지 추진돼오지 않았나"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr