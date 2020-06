한국도로공사 지리산(광주방향)주유소에서는 다가오는 장마철을 대비하여 주유소 필드 미끄럼방지 공사를 실시하였다고 전했다.

셀프주유소 특성 상 고객이 직접 주유를 해야 하므로 장마철 물기에 취약할 수 있는데 당 주유소에서는 그 점을 인지하여 미리 미끄럼방지 공사를 실시하였다고 한다.

이 외에도 지리산(광주)주유소에서는 고객편의를 위해 다양한 서비스를 제공하고 있다고 한다. 주유대기 시간을 줄이기 위한 호스 연장과 도움벨, 광고젝트를 통한 공익광고 등으로 고객편의를 도모하고 있다고 한다.

지리산(광주방향)주유소 소장 박윤석은 ‘미끄럼방지 공사 외에도 주유소를 찾는 고객 분들의 안전을 위해 혼유방지 스파우트 등 많은 안전시설을 확충 중이다. 찾으시는 모든 고객 분들께 더 안전하고 편안한 주유소가 되도록 더욱 노력 하겠다’고 밝혔다.