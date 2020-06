[종합]"포 폭파 아닌 것 어디냐" 송영길 발언 일파만파…통합당 반발

통합당 "해도 너무해"…진중권 "개그 감각 높이 평가"



[아시아경제 한승곤 기자] 국회 외교통일위원장 송영길 더불어민주당 의원이 16일 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파에 대해 "포(砲)로 폭파하지 않은 게 어디냐"고 해 논란을 빚었다.

야당은 즉각 반발했고, 진중권 전 동양대 교수는 "대체 뭔 소리를 하는가. 건물 해체하는 데 대포를 쏘는 나라도 있나"고 비판했다.

송 의원은 이날 국회 외교통일위 전체 회의를 마친 후 기자들과 만나 "북한이 예고한대로 했다"며 "빈말이 아니라는 걸 보여주려고 그런 것 같다"고 했다. 그는"(대)포로 폭발을 하지 않은 게 어디냐"고 말했다.

해당 발언은 야당의 거센 질타를 받았다. 황규한 미래통합당 부대변인은 서면 논평을 통해 "국민의 불안감과 국가 안위는 생각지 않은 귀를 의심케 하는 발언일뿐더러, 외통위원장으로서는 더더욱 부적절한 발언"이라며 "대체 어느 나라 국회의원인지, 아무리 북한을 옹호했던 송 위원장이라지만 해도 해도 너무하다"고 목소리를 높였다.

진중권 전 동양대 교수도 송 위원장 비판에 가세했다. 진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 송 의원 발언을 전한 기사를 올리며 "송 의원의 낙관적 생활 태도와 창조적 개그 감각만은 높이 평가한다"며 이같이 말했다. 그는 "(송 의원 발언대로 북한이 대포로 안 쏴줘서) 정말 다행”이라고 비꼬기도 했다.

진 전 교수는 "정치 개혁도 물 건너가고 검찰 개혁도 물 건너가고 남북 관계는 원점을 지나 마이너스로 돌아갔다"며 "이제 K-방역의 '국뽕' 효과마저 사라지면, 고통스런 경제 현실과 맨 정신으로 맞닥뜨려야 할 것"이라고 했다.

논란이 일자 송 위원장은 자신의 페이스북에 해명 글을 올리고 북한의 폭파를 규탄했다. 그는 "대한민국 국민의 생명과 재산에 무력으로 위협을 가하는 행위는 용납될 수 없다. 남북간의 연락공동사무소는 엄연한 대한민국의 재산"이라고 했다.

이어 "북한이 대포로 폭파하든 다이나마이트로 하든 대한민국의 재산에 대한 파괴행위는 결코 용납될 수 없다"면서 "북한의 이러한 무력행위를 강력히 비판하며, 북의 추가적 도발에 대해 우리 정부는 강력히 대처할 것을 촉구한다"고 했다.

