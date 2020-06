통합당, 외교안보특위 회의 하루 앞당겨 개최…"사안 심각성 감안"(종합)

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 미래통합당은 16일 북한이 개성 남북공동연락사무소를 폭파한 것과 관련해 “잘못된 원 구성이 아니라 제대로 된 원 구성 있을 때 초당적으로 협조하겠다는 게 일관된 입장”이라며 “그것에 앞서 우리 당내에서 우선 면밀한 분석과 함께 확실한 대안 제시할 수 있도록 긴급회의를 가동하겠다”고 밝혔다. 당초 17일 열기로 한 외교안보특위 회의도 하루 앞당기기로 했다.

김성원 통합당 원내수석부대표는 이날 오후 국회에서 열린 중진의원 긴급 간담회 직후 기자들과 만나 “(중진 의원들이) 문재인 정부의 잘못된 대북 유화정책은 실패한 것이고, 북한에 대해서는 도발행위를 즉각적으로 중단하라고 했다”며 “당내 외교안보특위 즉시 가동해 이 상황에 대한 면밀한 분석과 함께 대안을 제시하겠다고 말씀하셨다”며 이같이 말했다.

김 수석부대표는 “원래 3선 이상 의원들이 모여 당의 현안에 대해 논의를 하던 중에 북한 연락사무소가 폭파돼 그것에 대한 논의를 시작했다”며 “박진 의원이 중심이 돼서 국방·외교 전문가들이 다함께 긴급하게 연락을 취해 모여 논의를 하실 계획으로 있다”고 밝혔다.

김 수석부대표는 주호영 원내대표의 복귀 문제에 대해서는 “많은 중진 의원들이 주 원내대표가 다시 당에서 역할을 해주시는 것이 맞다는 의견을 많이 말했다”고 전했다.

이어 김은혜 통합당 대변인은 추가 공지를 통해 "남북공동연락사무소와 관련해 사안의 시급성을 감안, 당초 내일로 예정된 1차 회의를 앞당겨 잠시후 개최하기로 했다"며 "남북관계에 긴급하고 엄중한 상황이라는 인식 아래 박진 위원장을 비롯한 당내 의원 및 전문가들이 북측의 의도와 한반도 정세에 끼칠 영향을 분석하고 대안을 제시할 예정"이라고 밝혔다.

통합당 외교안보특위에는 전 국가안보실 제1차장 출신인 조태용 의원, 전 합동참모본부 작전본부장이었던 신원식 의원과 탈북민 출신 태영호·지성호 의원 등이 참여한다.

