[아시아경제 금보령 기자] 엠케이전자 엠케이전자 033160 | 코스닥 증권정보 현재가 7,800 전일대비 420 등락률 +5.69% 거래량 631,786 전일가 7,380 2020.06.16 15:05 장중(20분지연) close 는 '2차전지용 음극활물질 및 그 제조방법' 관련 미국 특허를 취득했다고 16일 공시했다. 특허권자는 엠케이전자를 비롯해 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 25,500 등락률 +7.32% 거래량 739,682 전일가 348,500 2020.06.16 15:05 장중(20분지연) close , 세종대학교 산학협력단 등이다.

엠케이전자 측은 "이번 특허는 실리콘계 음극 활물질의 제조 방법과 새로운 합금 구성 물질의 첨가로 수명 특성을 한 단계 더 향상시켜 주었으며 이를 상용화하기 위한 적극적인 활동과 특성 향상을 위한 공동 연구 개발을 지속해 나갈 예정"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr