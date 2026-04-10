[특징주] 엠케이전자 12%대 상승…52주 신고가 경신

반도체 와이어본딩 관련 부품 제조사 엠케이전자 엠케이전자 close 증권정보 033160 KOSDAQ 현재가 21,050 전일대비 1,640 등락률 +8.45% 거래량 1,151,338 전일가 19,410 2026.04.10 10:44 기준 관련기사 엠케이전자, AI 반도체 업황 호조로 실적↑…핵심사업·신소재 확장 기업가치 제고 [기업탐방]"반도체부터 이차전지까지"…소재로 밸류업 '엠케이전자' 홈플러스·MK전자 등 238개社, 신보 보증 3760억 사모채 조달 전 종목 시세 보기 주가가 강세다. 국내외 수요가 늘어나는 국면에서 실적 개선이 일어날 것이라는 기대감이 반영된 것으로 보인다.

10일 오전 10시32분 기준 엠케이전자 주가는 전날 대비 11.54% 오른 2만1650원을 기록했다. 장중에는 2만2500원까지 오르면서 52주 신고가를 경신하기도 했다.

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저전력 메모리(LPDDR D램)으로 만든 메모리모듈 소캠(SOCAMM)과 기존 DDR D램 수요 모두 강력할 것이라는 전망이 호재로 작용한 것으로 보인다. 엠케이전자는 와이어본딩 제품을 주력으로 생산하는 업체다. 와이어본딩은 반도체 칩과 회로기판 등을 금과 알루미늄, 구리 등 금속선으로 연결하는 제품이다.

김종배 현대차증권 연구원은 "국내 법인의 경우 금 와이어 본딩 수요 강세로 월 평균 7만㎞내외의 수요가 지속되고 있는데, 이는 전년 평균 월 5~6만㎞ 대비 매우 강하다는 의미"라며 "소캠2 양산이 본격화됨하면서 LPDDR5x 수요가 적극 반영돼 2분기에는 1분기 대비 수요 강세가 더욱 지속될 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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