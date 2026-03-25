엠케이전자, AI 반도체 업황 호조로 실적↑…핵심사업·신소재 확장 기업가치 제고

엠케이전자 엠케이전자 close 증권정보 033160 KOSDAQ 현재가 17,430 전일대비 400 등락률 -2.24% 거래량 748,950 전일가 17,830 2026.03.25 14:14 기준 관련기사 [기업탐방]"반도체부터 이차전지까지"…소재로 밸류업 '엠케이전자' 홈플러스·MK전자 등 238개社, 신보 보증 3760억 사모채 조달 [e공시 눈에 띄네] 메리츠금융지주, 2000억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결(오후 종합) 전 종목 시세 보기 가 반도체 업황 개선과 AI 중심 수요 증가에 힘입어 실적 성장세를 이어가며 사업 구조 고도화에 나서고 있다.

25일 엠케이전자는 연결 기준 매출 1조4038억원, 영업이익 141억원, 당기순이익 137억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다고 밝혔다. 별도 기준으로는 매출 7954억원, 영업이익 166억원을 기록해 전년 대비 각각 43%, 71% 증가하며 실적 개선을 이끌었다.

AI 서버와 SOCAMM 등 고성능 반도체 수요가 확대되면서 패키징 공정의 중요성이 커지고 있고, 이에 따라 본딩와이어와 솔더볼 등 핵심 소재 수요 역시 지속적인 증가가 예상된다. 이 같은 흐름 속에서 관련 소재 기업들의 기술력과 공급 대응 역량이 더욱 중요해질 전망이다.

엠케이전자는 시장 변화에 대응하기 위해 기존 핵심사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 신소재 중심의 사업 확장을 추진하고 있다. 미세 공정 대응이 가능한 솔더페이스트와 테스트 소켓용 소재 등 신규 영역을 중심으로 포트폴리오를 다변화하고, 중장기 성장 기반을 확보한다는 전략이다.

아울러 재무구조 안정화와 수익성 중심 경영을 병행하며 선택과 집중 전략을 강화하고 있다. 기존 사업과 시너지가 높은 분야에 자원을 효율적으로 배분해 안정적인 성장 흐름을 유지하겠다는 방침이다.

회사 관계자는 "AI 및 고성능 반도체 수요 확대에 따라 향후 물량 증가가 예상되는 만큼 이를 선제적으로 대응할 수 있도록 생산 및 공급 기반을 강화하고 있다"며 "현재의 사업 구조 변화와 수요 흐름을 감안할 때 실적 개선 기조는 올해에도 이어질 것으로 기대된다"고 밝혔다.

이어 "하반기 물량 확대에 대비한 재원은 P-CBO 등을 통해 이미 확보된 상태로 추가적인 외부 자금 조달 부담은 없는 상황"이라며 "기존에 확보한 재원을 기반으로 물량 대응과 신소재 개발 및 판매 역량 강화에 집중해 수익성을 높이고 기업가치 재평가로 이어지도록 하겠다"고 설명했다.

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또한 "향후 투자와 자금 운용은 핵심 사업과 고성장 전략 영역에 집중해 자본 효율성과 기업가치를 동시에 제고할 계획"이라며 "대규모 투자는 지양하고 내실 성장에 주력하겠다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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