하나투어는 글로벌 여행기업으로 성장하기 위한 조직개편과 인사를 단행했다고 16일 밝혔다.

하나투어는 이번 조직개편을 통해 플랫폼 비즈니스의 공급 경쟁력을 강화하기 위한 공급(MD)본부를 신설했다. 상품기획(MD)본부는 고객 중심의 다양하고 차별화된 상품을 기획하고, 온라인판매(MD)본부는 글로벌 온라인여행사(OTA)에 대항하는 신규 서비스 기획, 사용자 이용환경 및 경험(UI/UX)을 개선해 닷컴과 모바일 유입을 강화할 방침다.

대리점판매본부는 대리점과 상생을 모색하고 기업간거래(B2B) 판매 확대에 집중한다. 각 지역본부에 분산됐던 마케팅 기능은 마케팅본부로 통합했다.

하나투어는 "포스트 코로나를 대비하고 여행객의 소비패턴과 항공 등 산업구조의 변화에 맞춰 글로벌 여행기업으로의 성장을 준비하기 위한 조직개편"이라고 설명했다.

