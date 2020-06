[아시아경제 임철영 기자] 터키 동부에서 지진이 발생해 1명이 사망하고 18명이 부상했다.

터키 재난위기관리청은 14일(현지시간) 오후 4시24분께 빙괼주 카를리오바 지역의 예디수 시 동쪽 15㎞ 지점에서 규모 5.7의 지진이 발생했다고 밝혔다.

주 정부는 카이나르프나르 마을에서 경찰 감시탑 2곳이 무너져 경비대원 1명이 사망했고 2명이 다쳤다고 전했다. 감시탑이 붕괴된 곳에서 7명은 구조되고 남은 3명을 구조하기 위한 작업을 벌이고 있는 것으로 알려졌다.

푸아트 옥타이 터키 부통령은 "지진으로 18명이 다쳤다"면서 "다행히 아무도 위중한 상태는 아니다"라고 말했다. 재난위기관리청은 엘말르 마을과 디나르베이 마을의 가옥 10채가 파손됐으며, 차량 26대와 구조인력 109명이 현장에 파견됐다고 전혔다.

