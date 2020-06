文대통령, DJ 6·15 공동선언 당시 넥타이 매고 영상메시지

靑 "넥타이와 연대는 남북 대화의 여정을 상징하는 소품"

[아시아경제 류정민 기자] "영상메시지에서 문재인 대통령이 착용한 넥타이는 고(故)김대중 전 대통령이 2000년 6·15 남북공동선언문 서명식 당시 착용한 ‘6·15넥타이’이다. 더불어민주당 김홍걸 의원이 제공했다."

강민석 청와대 대변인 15일 문 대통령의 6·15 남북공동선언 20주년 기념식 영상메시지와 관련해 이렇게 설명했다.

김홍걸 의원에 따르면 김 전 대통령이 생전에 쓰던 물품은 동교동 자택에 그대로 보관 중이다. 강 대변인은 "서거(2009년8월18일) 이후 특히 김 전 대통령의 옷장엔 아무도 손을 대지 않았는데, 김 의원이 10년10개월만에 옷장 문을 열어보니 ‘2000년 넥타이’들이 따로 보관이 돼 있었다고 한다"면서 "생전의 김 전 대통령은 정상회담에 착용했던 넥타이에 의미를 부여하고 특별히 보관하고 있었던 것"이라고 설명했다.

강 대변인은 "오랜 시간이 지난만큼 다소 윤기를 잃긴 했으나, 6·15정신을 상징하듯 넥타이의 푸른빛은 오히려 은은함을 더하고 있는 상태였다"고 말했다. 문 대통령이 김 전 대통령의 넥타이를 매고 나온 것은 "6·15 정신을 계승해달라"는 의미로 김 의원이 청와대로 넥타이를 보내왔기 때문이다. 6·15 넥타이는 김 전 대통령의 기념관에 보관할 예정이다.

강 대변인은 "문 대통령이 영상메시지에서 사용한 연대(演臺)는 2018년 4월27일 판문점선언 공동발표 당시 사용한 연대이다. 4.27 선언 이후 역사의 현장 판문점에 보관 중이었다"면서 "‘판문점 연대’는 한국 전통가구로 많이 활용되는 호두나무 재질로, 습기에 강하고 휘거나 터지는 일이 없습니다. 휨이나 뒤틀림 없는 남북관계를 기원하기에 적격인 재료"라고 설명했다.

강 대변인은 "넥타이와 연대는 6·15 남북공동선언부터 4·27 판문점선언까지 18년에 걸쳐 남북이 함께해 온 ‘대화의 여정’을 상징하는 소품"이라며 "6·15 남북공동선언을 철저히 이행하고, 4·27 판문점선언을 준수해야한다는 문 대통령의 생각이 담겼다고 할 수 있다"고 말했다.

강 대변인은 "각고의 노력 끝에 남과 북이 함께 일궈낸 6·15 선언, 4·27 판문점선언, 나아가 9·19 평양공동선언은 결코 되돌릴 수 없다는 것이 문 대통령의 확고한 신념"이라며 "오늘 문 대통령이 대통령 주재 수석보좌관회의 모두 말씀에서 밝힌 대로 '남북 공동의 자산이자, 한반도 문제 해결의 열쇠'이기 때문"이라고 강조했다.

