이재용 부회장 구속영장 기각 후 첫행보, 사장단 점검회의(종합)

[아시아경제 이창환 기자] 이재용 삼성전자 부회장이 반도체와 스마트폰 등 주요 사업부 사장단과 릴레이 간담회를 갖고 위기 극복 전략을 점검했다. 경영권 승계 의혹과 관련된 구속영장이 지난 9일 기각된 이후 첫 공개 경영 행보다.

15일 관련업계에 따르면 이 부회장은 이날 오전 김기남 삼성전자 부회장, 진교영 메모리사업부장 사장, 정은승 파운드리사업부장 사장, 강인엽 시스템LSI 사업부장 사장, 박학규 DS(디바이스솔루션)부문 경영지원실장 사장 등 DS부문 경영진과 만나 글로벌 반도체 시황과 투자 전략을 논의했다.

이 부회장은 오후에는 파운드리(반도체 위탁생산) 전략 간담회를 연속으로 소화한 것으로 전해진다. 파운드리 간담회에서 글로벌 시황 및 무역 분쟁이 시장에 미치는 영향, 선단공정 개발 로드맵(5나노, GAA 등) 등을 점검했다.

이후 무선사업부 경영진과 간담회를 갖고 상반기 실적에 대한 점검과 함께 하반기 판매 확대 방안에 대해 논의했으며, 내년도 플래그십 라인업 운영 전략을 점검했다.

이 자리에는 노태문 삼성전자 무선사업부장 사장, 최윤호 경영지원실장 사장, 최경식 무선사업부 전략마케팅실장 부사장, 김경준 무선사업부 개발실장 부사장, 김성진 무선사업부 지원팀장 부사장 등이 참석했다.

이 부회장이 사장단과 간담회를 한 것은 지난 3월25일 삼성종합기술원을 찾아 차세대 기술점검을 한 이후 80여일 만이다. 이 부회장은 최근 들어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 미중 무역갈등 등 대외 악재가 많은 가운데서도 사업 투자와 혁신에 대한 의지를 강조하고 있다.

이 부회장의 구속영장 청구가 기각되면서 삼성그룹 안팎에서는 이 부회장이 다시 적극적으로 회사 경영에 나설 것이란 관측이 나온 바 있다.

이 부회장은 올해 초 삼성전자 화성 사업장 내 반도체 연구소를 방문한 것을 시작으로 전국에 있는 사업장을 두루 방문하며 바쁘게 현장을 챙겼다. 코로나19 사태가 터진 이후에도 지속적으로 사업 현장을 방문하는 한편 중국 시안의 반도체 사업장까지 찾아 경영 현황을 살피고 임직원을 격려했다.

이 부회장은 여러 차례에 걸쳐 신사업에 대한 과감한 도전과 투자도 약속했다. 지난달 6일 대국민 사과 기자회견에서 "가장 잘할 수 있는 분야에 집중하면서도 신사업에 과감하게 도전하겠다"고 선언하기도 했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr