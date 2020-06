'언택트·방역강화'…한국공항공사, 공항서비스 종합개선계획

[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 대응하기 위해 전국 14개 공항(인천국제공항 제외)에서 '공항서비스 종합개선계획'을 시행키로 했다고 15일 밝혔다.

공사에 따르면 이번 계획은 ▲비대면·비접촉 서비스 전면 확대 ▲방역 및 위생관리 시스템화 ▲공항 청정 이미지 조성 등 3대 추진방향을 바탕으로 8개 핵심과제와 18개 세부실행과제로 이뤄져 있다.

우선 비대면·비접촉 서비스 전면 확대를 위해 공항시설 및 서비스 전 분야에 4차산업혁명 기술을 접목한 무인운영, 자동화, 예약제 등을 확대 도입키로 했다.

구체적으론 무인 관광안내시스템(영어·중국어·일본어)를 오는 7월까지 7개 국제공항에 구축하며, 주차예약제도 비즈니스라운지와 교통약자 이용서비스 등으로 확대한다. 아울러 자택과 호텔 등에서 수하물을 사전에 보낼 수 있는 '오프 에어포트 체크인 서비스' 도입도 추진한다.

또 공사는 감염병 예방을 위해 이달 말까지 전국 공항 셀프체크인 시설(237대)에 자외선 소독기를 운영, 무인발권기 화면을 상시 살균·소독한다. 또 내달부터는 전국공항의 모든 에스컬레이터와 무빙워크 등 승강시설 손잡이(37대)에도 자외선 소독기를 설치한다.

손창완 공사 사장은 "코로나19로 여행이나 항공이동시, 고객이 언제나 안전하고 편리하게 공항을 이용할 수 있는 공항서비스를 제고하고자 했다"면서 "건강한 일상으로 돌아가기 위해 고객과 함께 소통하며 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

