문정인 "北, 실존적 위협 느끼고 있어…군사적 행동 나설수도"

[아시아경제 강나훔 기자] 문정인 대통령통일외교안보 특보가 15일 북한이 대남 비난 수위를 높이고 있는 상황에 대해 "북한은 실존적인 위협을 느끼고 있고, 판을 바꾸기 위해 전면적으로 돌파해 나가려는 것"이라며 "북한이 군사적 행동에 나설 수도 있기 때문에 강력한 방위 태세를 갖춰야 한다"고 밝혔다.

문 특보는 이날 국회 의원회관에서 열린 '6·15 공동선언 20주년 더불어민주당 기념행사' 토론회에 참석해 이같이 말했다.

그는 "(대북) 전단 문제를 우리가 사전적으로 통제 못 하는 상황이면 북에선 전단을 살포하는 분들에 대해 군사적 행동을 할 가능성이 있을 것"이라면서 "김여정 부부장이 말한 대로 개성 연락사무소, 금강산을 아마 폭파시켜서라도 형체를 없게 만들 것"이라고 우려했다.

이어 "북한은 미국의 이중성에 우리가 동조하고 있다고 판단하는 것으로 보인다. 그래서 갈 데까지 가야 남한도 변하고 미국도 변할 수 있다고 생각하는 것"이라며 "고(故) 김대중 전 대통령이 서해교전에서 확전하지 않도록 지침을 내린 것처럼 명민하고도 결기 있는 자세가 필요하다”고 말했다.

그러면서 "전술적이거나 협상을 통해 뭔가를 얻으려는 것이 아니기 때문에 북한을 있는 그대로 받아들이고 대응책을 마련해야 한다"라며 "아직 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 쌓아온 신뢰가 남아 있기 때문에 희망은 있다고 본다. 문 대통령이 적극적으로 나서야 하며, 민주당도 집권여당으로서 강력히 지원해야 한다"고 강조했다.

이날 토론회에 함께한 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장도 현 남북 정세에 대해 "북한이 국가경제발전 5개년 성과를 낼 수 없어서 발을 동동 구를 수밖에 없는 상황에서 최고 존엄이라는 김 위원장을 모독하는 표현이 담긴 '삐라'가 이번에 걸린 것"이라며 "울고 싶은데 뺨 때린 격"이라고 분석했다.

정 수석부의장은 "김여정 부부장이 제2인자로 올라서는 상황에서 (대북 전단) 문제를 어떻게 극복하느냐에 따라서 김 부부장이 자리를 굳힐 수도, 허물어질 수도 있는 절체절명의 상황이기 때문에 굉장히 극렬히 나오는 듯하다"라며 "연락사무소가 폭파되기 전에 대북 전단 금지법에 대한 확실한 메시지를 북한에 줘야 한다"고 주장했다.

