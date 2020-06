"저 괜찮아요. 너무 벅찬 사랑 먹는 중" 모델 정담이, '묻지마 폭행' 후 근황 밝혀

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 취객에게 '묻지마 폭행'을 당했던 청각장애인 모델 정담이가 근황을 전했다.

14일 정담이는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 "다 걱정해줘서 고마워요. 저 괜찮아요. 너무 벅찬 사랑 먹는 중"이라는 글과 함께 근황이 담긴 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 정담이는 카메라를 향해 밝은 미소를 지어 보이는 등 밝은 일상을 전했다.

앞서 정담이는 서울 강북구 수유역 인근에서 만취한 취객 A 씨에게 묻지마 폭행을 당했다.

서울 강북경찰서 등에 따르면 A 씨는 지난달 21일 술에 취해 정담이를 일방적으로 폭행한 혐의로 검찰에 불구속 기소 의견 송치됐다.

당시 정담이는 일행과 함께 좁은 골목을 지나던 중 자신의 가방이 A 씨의 신체에 닿았지만 인지하지 못했다는 이유로 A 씨에게 무차별 폭행을 당했다. 그뿐만 아니라 A 씨는 정담이를 수백 미터가량 따라가 머리채를 잡고, 청각장애와 관련한 모욕적인 발언 등을 한 것으로 전해졌다.

앞서 정담이는 지난 2017년 JTBC 예능프로그램 '효리네 민박'에 출연하면서 이름을 알렸다.

