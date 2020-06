'코로나19' 지원금 노린 스미싱·보이스피싱 주의보 발령

서울시, 재난지원금·소상공인 대출관련 사칭한 전자금융사기 증가

감염 의심시 112·1332·118로 즉시 신고

[아시아경제 조인경 기자] 정부와 지자체의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 긴급재난지원금이 지급되고 소상공인, 프리랜서 등에 대한 현금성 지원이 시작되면서 이를 노린 스미싱, 보이스피싱 등 다양한 전자금융사기가 증가하고 있어 서울시가 시민들에게 각별히 주의할 것을 당부했다.

15일 서울시에 따르면, 일반적인 스미싱 피해 유형은 휴대전화 문자메시지로 지원금 신청이나 신청 결과를 확인할 수 있는 인터넷주소(URL)를 보내 클릭을 유도하는 방식이다. 이를 클릭할 경우 악성코드가 설치돼 소액결제가 되거나 휴대전화에 저장된 개인정보와 금융정보를 빼가는 방식이다.

최근에는 소상공인에 대한 저리대출과 자금 지원이 늘어나면서 기존의 대출을 저금리대출로 전환해 준다는 금융사기도 나타나고 있다. 미리 빼낸 개인정보로 전화 상담을 유도한 후 신용등급 확인 등을 빙자해 금융정보를 빼가는 것은 물론 금융기관 직원을 사칭해 직접 만날 것을 제안해 대면접촉한 후 협박을 통해 돈을 갈취한 피해도 있었다고 시는 설명했다.

인천본부세관 발표에 따르면, 지난해부터 올해 3월까지 보이스피싱 기기 밀수입 적발 건수는 2건에 불과했으나 4월 이후 약 2달 반 동안 총 27건이 적발됐다. 이 또한 코로나19관련 지원금을 노린 스미싱 등을 위한 것으로 세관 측은 분석하고 있다.

서울시는 스미싱을 예방하기 위해서는 우선 출처가 불분명한 URL이 포함된 문자는 절대 클릭하지 말 것을 강조했다. 코로나19 지원금과 관련해 공공기관이나 지자체, 금융기관에서 발송하는 안내 문자메시지에는 인터넷주소 링크를 클릭하거나 앱을 설치하도록 유도하는 경우가 없다.

시는 또 조금이라도 의심스러운 문자메시지를 받았다면 전화나 문자에 응하지 말고 즉시 삭제하고, 상담전화를 받은 경우라도 개인정보나 계좌번호 등을 요구하는 경우는 없으니 응해서는 안 된다고 덧붙였다.

권태규 서울시 공정경제담당관은 "지원금 조회 및 도착, 저리금 대출 안내 등의 스미싱문자나 출처를 알 수 없는 스팸문자 수신으로 인한 악성앱 감염 등이 의심되는 경우에는 112(경찰청), 1332(금융감독원), 118(불법스팸신고센터)로 즉시 신고해달라"며 "평소에도 스마트폰 백신프로그램, 스마트폰 보안 강화 등을 생활화해 전자금융사기를 예방해야 한다"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr