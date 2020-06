통합당 초선 58명 "與, 검찰 장악하려 법사위 무리수 두나…함께 일하는 국회돼야"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당 초선의원 58명이 15일 "함께 일하는 국회를 열어달라"며 더불어민주당의 '단독 원구성' 강행 움직임을 비판하고 나섰다.

이들은 이날 통합당 초선의원 회동을 마친 뒤 성명서를 내고 "여당이 법제사법위원회에 그토록 무리수를 두는 것은 법원과 검찰을 완벽히 장악하려는 의도로밖에 해석할 수 없다"며 이 같이 촉구했다.

통합당 초선의원들은 "국회 상임위원장 인선을 포함한 원구성은 역대로 여야 합의의 대원칙이 지켜져왔다"며 "패스트트랙(신속처리안건) 장치를 활용해 핵심 법안을 처리할 수 있는 거대 여당이 법사위라는 국회의 균형과 견제 장치까지 빼앗는다면 국회는 청와대의 뜻을 알아서 받드는 통법부(通法府)로 전락할 수밖에 없다"고 목소리를 높였다.

이들은 "코로나 사태 장기화로 국내외 경제적 여건이 대단히 어렵다. 문재인 대통령이 요청한 3차 추가경정예산안 심사와 처리도 서둘러야 한다"며 "국회의 원칙과 전통을 존중해 여야가 함께 일하는 국회를 조속히 열자"고 촉구했다.

이들은 야당의 '법사위원장 포기'를 주장한 여당 초선의원을 겨냥해 "초선은 초선다운 소신, 쓴소리, 용기를 보여줘야 한다"며 "21대 국회의 과반인 151명 여야 초선은 약육강식으로 압축되는 20대 국회와는 완전히 다른 신선함을 국민께 보여드려야 하는 책무가 있다"고 날을 세웠다.

그러면서 "수(數)의 정치로는 제대로 된 국회가 될 수 없다. 국회는 여야가 상생하면서 함께 일해야 한다"며 "통합당 초선들은 균형과 견제의 책무를 다하는 일꾼으로서 하루라도 빨리 국회에서 일하고 싶다"고 말했다.

이들은 성명서 발표 이후 항의의 뜻을 담아 박병석 국회의장을 방문, 중재를 건의했다.

