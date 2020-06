통일부 "만전의 사태 대비"…北, 연락사무소 폭파 암시

통일부 "남과 북, 상호간 합의 준수해야"

"실제 철거 이뤄지면 北방송 통해 알 것"

북한이 개성 남북공동연락사무소의 폭파를 암시하는 등 남북관계의 파탄을 예고한 상황에서 통일부는 만전의 사태에 대비하고 있다고 15일 밝혔다.

6·15 남북공동선언이 20주년을 맞은 15일 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 여상기 통일부 대변인은 '북한의 연락사무소 철거시 정부의 대응방향과 대책'을 묻는 취지의 질문에 "정부는 관련 사항을 엄중히 인식하고 있으며 상황을 예의주시하면서 만전의 사태에 대비하고 있다"고 말했다.

김여정 제1부부장은 13일 밤 담화에서 "멀지 않아 쓸모없는 북남(남북)공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것"이라며 건물 폭파를 암시하는가 하면 "다음번 대적행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"며 군사 도발 가능성도 거론했다.

여 대변인은 김 제1부부장의 담화에 대해 "정부는 현 상황을 엄중히 인식하고 있고 남과 북은 남북 간의 모든 합의를 준수하기 위해 노력해야 한다"고 말했다.

현재 개성에 잔류하고 있는 남측 인원이 없는 상황에서 북측의 연락사무소 관련 움직임을 어떻게 파악할 수 있느냐는 질문에는 "만약 북측에서 그러한 행동을 하게 된다면 북측에서 방송을 할 것으로 예상된다"며 "(정부도) 나름대로 관찰을 하도록 할 것"이라고 말했다.

정부는 6·15 공동선언 20주년을 맞아 남북 합의와 한반도평화번영을 위한 남북 공동의 노력을 재차 강조했다.

여 대변인은 "6·15 선언은 남북이 한반도 문제의 주인임을 확인하고 함께 남북관계의 새로운 시대를 열었다는 데 역사적인 의미가 있다"면서 "지난 20년간 여러 난관에도 불구하고 남북관계는 6·15 선언의 정신 위에서 진전을 거듭해왔다"고 말했다.

그러면서 "정부는 6·15 선언을 비롯한 남북합의를 준수하면서 한반도 평화와번영를 위해서 계속해서 노력해나갈 것"이라고 했다.

한편 북한은 이날도 주민들의 입을 빌어 연락사무소의 물리적 폭파를 암시하는 등 고강도 대남압박을 이어갔다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 이날 '단호한 징벌의 시각만을'이라는 제목의 기사에서 북창지구청년탄광연합기업소 남덕청년탄광 김혁청년돌격대원들의 대화를 인용해 "북남공동연락사무소인지 뭔지 하는것을 콱 폭파해치웁시다"고 주장했다.

대남선전매체 우리민족끼리도 이날 '무자비한 실천행동만이 정답'이라는 제목의 기사에서 "머지 않아 남조선당국은 저들이 절대로 다쳐서는 안될 무엇을 다쳐놓았는지, 한조각의 죄의식도 없이 벌려놓은 불장난소동이 어떤 파국적 결과를 초래하게 되는지 뼈저린 후회속에 제 눈으로 똑똑히 보게 될 것"이라고 경고했다.

또다른 선전매체 조선의오늘도 '뼈저린 대가를 치르게 할 것이다'는 제목의 기사에서 대북전단 살포를 비난하며 "우리의 최고존엄을 헐뜯으며 날뛴 인간쓰레기들이나 그것들을 싸고돌며 푼수없이 놀아대는 남조선당국은 우리를 건드린 대가가 얼마나 고통스럽고 괴로운 것인가를 뼈저리게 느끼게 될 것"이라고 위협했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr