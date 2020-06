셀트리온 삼형제, 조정장에도 거침없이 질주

셀트리온 코스피 시총 4위 껑충

제약·헬스케어는 코스닥 1·2위

코로나에 성장기회 높아져

셀트리온과 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 등 3형제가 증시 약세 속에서도 거침없는 상승세를 이어가고 있다.

15일 한국거래소에 따르면 셀트리온은 지난 12일 종가 기준 네이버(NAVER)를 제치고 코스피 시가총액 4위에 올라섰다. 앞서 지난 9일에는 셀트리온제약이 코스닥 시총 2위에 오르면서 셀트리온헬스케어와 함께 나란히 코스닥 1, 2위를 차지하게 됐다.

최근 장이 약세를 보이고 있는 가운데서도 셀트리온 3형제는 꾸준히 주가가 상승했다. 셀트리온은 이달 들어서 39.34% 상승했다. 같은 기간 셀트리온제약은 47.22% 상승했고 셀트리온헬스케어는 17.95% 올랐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 부정적인 영향을 상대적으로 덜 받으면서 해외 제약회사 인수 등 호재까지 뒷받침되면서 주가가 오르는 것으로 보인다. 앞서 셀트리온은 일본 1위 제약사인 다케다의 아시아ㆍ태평양지역 의약품 사업부문을 양수했다고 밝혔다. 이에 따라 한국과 호주, 대만 태국, 홍콩, 마카오, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아 등 9개 국가에서 18품목에 대한 모든 권리를 이전받았으며 이중에는 당뇨치료제 네시아와 액토스, 고혈압치료제 이달비, 종합감기약 화이투벤, 구내염치료제 알보칠 등 유명 브랜드 약물이 포함돼 있다.

김태희 미래에셋대우 연구원은 "올해와 내년 실적 기여도는 크지 않으나 바이오시밀러 회사에서 케미칼의약품까지 아우르는 종합 제약사로 첫 발을 내딛었으며 기존 미국와 유럽에 강점이 있었다면 이제 아시아ㆍ태평양 시장에 본격적으로 진출하게 됐다"면서 "의약품 포트폴리오 구축과 영업망 확보로 신제품 출시가 용이해졌다"고 분석했다.

코로나19는 오히려 셀트리온에게 성장 기회를 제공하고 있다는 의견이다. 한병화 유진투자증권 연구원은 "코로나19로 의료인프라 예산이 대폭 늘어나는 만큼 의료비 부담을 낮추기 위해 바이오시밀러 사용비율 확대 정책이 전 세계로 확산될 것"이라며 "또한 코로나19 치료제 생산을 위해 전 세계 의약품 생산설비의 부족 현상의 연쇄반응이 일어나면서 자체 생산설비를 갖추지 못하거나 대행 생산업체를 찾기 어려운 중소 바이오시밀러업체들에게는 시장 진입 장벽으로 작용, 글로벌 1위 바이오시밀러 업체인 셀트리온에게는 코로나19가 역설적으로 기회를 제공하고 있다"고 말했다.

코로나19 치료제 개발도 속도를 내고 있다. 셀트리온은 최근 동물대상 효능 시험에서 의미있는 결과를 도출했다. 선별된 중화항체가 패럿을 대상으로 한 실험에서 고용량, 저용량 모두에서 유의미한 임상관찰 점수를 받았고 폐 CT 촬영에서도 치료제 투여 2, 6일 후 염증 소견이 현저히 줄어든 것을 확인했다. 한 연구원은 "셀트리온은 이달 임상 동물을 패럿에서 햄스터, 원숭이, 마우스 등으로 확대한 뒤 임상시험계획(IND) 승인 후 1, 2상을 7월 말에서 8월 사이에 동시에 진행할 예정"이라며 "이 경우 1, 2상 중간결과는 연내 확인될 것으로 보이며 3상이 내년 초부터 시작된다면 코로나19 확산 강도와 치료제의 효과에 따라 빠르면 연말 안에 출시 여부가 확인될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

