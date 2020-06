HDC현산, 퀄컴과 스마트시티 기술개발 협력

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발은 글로벌 통신칩 제조업체인 퀄컴과 스마트시티 모델 공동개발, 스마트 홈·스마트 건설 솔루션 융합개발을 위해 협력하기로 했다고 15일 밝혔다.

이번 협약은 퀄컴의 5세대이동통신(5G), 사물인터넷(IoT) 등의 무선기술을 적용해 월패드, 공동현관 로비폰, 옥외 CCTV 활용 등 스마트홈 솔루션개발 뿐만 아니라 스마트 건설, 스마트 시티 기술까지 확대해 공동으로 개발하는 내용이 포함됐다.

이에 따라 HDC현대산업개발은 아이파크의 스마트홈 플랫폼인 HDC IoT 플랫폼의 영역을 확장해 입주고객에게 더욱 편리한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 실시간 현장 모니터링을 위한 5G 기반의 무선 네트워크망을 확보하는 등의 스마트 건설기술 분야 사업모델 개발을 협력하고, 현산의 복합개발 사업지에 스마트홈, 스마트 시티, 스마트 건설기술을 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

HDC현대산업개발 관계자는 “이번 기술협약으로 광운대역세권개발사업과 같은 자체 복합개발사업 및 아이파크에 적용할 다양하고 편리한 서비스를 확보하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

